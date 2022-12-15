США сформировали подразделение Космических сил при своем контингенте в Южной Корее

Как отмечают наблюдатели, подразделение будет заниматься наблюдением за воздушно-космическим пространством, обнаружением ракет, запущенных с территории КНДР, и вычислением траектории их полета

СЕУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США сформировали подразделение Космических сил при своем воинском контингенте в Республике Корея (USFK), чтобы следить за ракетными пусками КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

На авиационной базе Осан в городе Пхёнтхэк состоялась специальная церемония, в которой принял участие командующий американским воинским контингентом на юге Корейского полуострова Пол Лакамера. Как отмечают наблюдатели, новое подразделение будет заниматься наблюдением за воздушно-космическим пространством, обнаружением ракет, запущенных с территории КНДР, и вычислением траектории их полета.

Эта структура, вероятно, должна укрепить совместное сдерживание КНДР со стороны Южной Кореи и США. Как указывает агентство, США стремятся обеспечить возможности по ведению военных операций в "нескольких различных пространствах одновременно", в том числе в морском, космическом, воздушном и киберсфере. Кроме того, то же время наблюдается прогресс ракетно-ядерной программы КНДР.

Южнокорейский штаб будет одним из немногих подразделений американских Космических сил, расквартированных за пределами континентальной части США. Первая подобная структура недавно была организована на Гавайях.

О планах Минобороны США создать такую структуру Yonhap сообщало со ссылкой на источники в конце ноября.