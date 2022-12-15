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ЦАМТО

Главнокомандующий ВМФ России совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

ЦАМТО, 14 декабря. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот с целью проверки организации боевой подготовки, развития инфраструктуры и строительства ТОФ.

Главком ВМФ заслушал доклады командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца и других должностных лиц, оценил темпы строительства и развития системы комплексного базирования кораблей и подводных лодок, дал указания командованию ТОФ по дальнейшему взаимодействию с руководством дальневосточных предприятий кораблестроительного и судоремонтного комплекса.

Адмирал Николай Евменов лично осмотрел ряд предприятий региона, задействованных в строительстве и ремонте кораблей и судов Тихоокеанского флота, проверил ход выполнения государственного оборонного заказа в части, касающейся ВМФ России.

В ходе поездки на Дальний Восток главком ВМФ побывал на Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота – Вилючинске, где проверил развитие системы базирования новых подводных атомных крейсеров.

По результатам рабочей поездки адмирала Николая Евменова подготовлен ряд его поручений должностным лицам Главного командования ВМФ и Тихоокеанского флота по контролю за ходом строительства и ремонта кораблей и развитию военной инфраструктуры на Дальнем Востоке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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