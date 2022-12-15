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ЦАМТО

CNN: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

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Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 14 декабря. Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

"Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке ЗРК Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе", – говорится в публикации.

Это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену, уточнили собеседники телеканала.

Источники отметили, что ЗРК Patriot отправят Киеву спустя несколько дней после утверждения этих планов президентом. Украинским военным предстоит пройти подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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