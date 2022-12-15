Экипаж АПЛ "Дмитрий Донской" способен решать задачи в море без старших на борту

По словам командира атомной подлодки Олега Цыбина, "это коллектив, на который можно положиться"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Личный состав тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 (шифр "Акула") "Дмитрий Донской" - единственный в Военно-морском флоте (ВМФ) России экипаж корабля, который допущен самостоятельно выполнять все боевые задачи в море без старшего на борту и вышестоящего походного штаба. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир атомной подлодки (АПЛ) капитан 1-го ранга Олег Цыбин.

"Личный состав обладает огромным опытом эксплуатации материальной части. Это единственный экипаж ВМФ РФ, который самостоятельно выполняет задачи в море без офицеров походного штаба, без старшего на борту, проводит ракетные стрельбы. Моряки-подводники, несущие службу на АПЛ "Дмитрий Донской", имеют технические знания, достаточные для проведения мелкого ремонта, и применяют их, чтобы корабль безаварийно выполнял все поставленные задачи", - рассказал Цыбин,

По его оценке, на "Дмитрии Донском" служит сплоченный, слаженный личный состав, нацеленный на выполнение задач точно в срок и с должным качеством. "Экипаж сформирован давно. Личный состав имеет крепкий костяк, который несет службу на одних и тех же боевых постах, командных пунктах. Люди хорошо знают друг друга, доверяют. Это коллектив, на который можно положиться", - подчеркнул командир корабля.

Ранее глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев рассказал ТАСС, что стратегическую подлодку "Дмитрий Донской" выведут из состава ВМФ России. По его словам, есть директива о выводе АПЛ из боевого состава флота, основной экипаж уже покинул подлодку, сформирован технический экипаж.