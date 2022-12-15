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В «Роскосмосе» рассказали о планах поставить ракетные двигатели Индии

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ЖРД РД-191
ЖРД РД-191
Источник изображения: макс-2017

Госкорпорация «Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191. О соответствующих планах рассказал заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации Валерий Шерин, передает РБК.

«В период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО "Энергомаш"», — сказал замглавы «Роскосмоса» на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Шерин отметил, что соглашение позволит привлечь «очень существенные внебюджетные источники финансирования [для] развития уже отечественной космической программы» и загрузить предприятия.

В августе в «Роскосмосе» сообщили о завершении огневых испытаний разработанного Научно-производственным объединением (НПО) «Энергомаш» доводочного ракетного двигателя РД-171МВ.

В феврале в госкорпорации рассказали, что НПО «Энергомаш» провело работы по снижению стоимости двигателей РД-191 и их модификаций для ракет семейства «Ангара».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Ангара
РД-170
РД-191
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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