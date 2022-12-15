Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России очередную МБР "Ярс"

47
0
0
Пуск баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Пуск баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс", её загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство, сообщили российские военные в среду.

"В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

"Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - сказал на видео Минобороны РФ командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

"В дивизии строится в плановом порядке инфраструктура, обеспечивающая применение данного образца вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перевооружении полков Козельского соединения РВСН на комплексы "Ярс" в шахтном варианте.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщилось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
13.05.2022
Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине
25.12.2020
Генштаб: Корабли НАТО кратно увеличили активность у границ России
10.08.2020
Генштаб: США хотят воплотить концепцию "Быстрый глобальный удар" в ядерном варианте
10.01.2020
В ядерной триаде российской армии уровень современности достиг 82 процентов
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
19.03.2019
РФ не получала приглашений от США к трехсторонним переговорам о разоружении
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:00
  • 39684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине