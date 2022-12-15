Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России очередную МБР "Ярс"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс", её загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство, сообщили российские военные в среду.

"В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

"Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - сказал на видео Минобороны РФ командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

"В дивизии строится в плановом порядке инфраструктура, обеспечивающая применение данного образца вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перевооружении полков Козельского соединения РВСН на комплексы "Ярс" в шахтном варианте.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщилось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.