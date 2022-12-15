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РИА Новости

В Козельске провели загрузку МБР "Ярс" в пусковую установку

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Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 "Ярс"
Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахтную пусковую установку

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку, сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.

"Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - рассказал командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

Кроме того, по словам командира, в дивизии в плановом порядке строится инфраструктура, обеспечивающая применение ракеты и проводятся мероприятия по повышению условий жизни и быта ракетчиков.

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Россия
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