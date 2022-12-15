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В России оценили прогресс в разработке гиперзвуковой ракеты США

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Источник изображения: Giancarlo Casem/Air Force

Разрабатывая гиперзвуковую ракету воздушного базирования AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового оружия. Прогресс в разработке американской ракеты оценил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«В России уже стоит на вооружении гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая размещается на самолетах. Американцы пытаются нас догнать в области гиперзвукового оружия воздушного базирования, и ракета AGM-183A — это как раз то изделие, которое, по их задумке, это должно сделать. Американцы очень давно занимаются этой ракетой, и не всегда работы над ней шли гладко. Проблем на испытаниях хватало, но сейчас, видимо, они вышли на финишную прямую», — сказал он.

Корнев предположил, что в следующем году могут завершиться испытания AGM-183 ARRW и США начнут ее развертывание. «Ракета важна для Америки, потому что она высокоточная, гиперзвуковая и с дальностью действия в 900 с лишним километров. Ракета создается для стратегической авиации», — отметил аналитик.

Новую ракету получат стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52H. Также она может войти в арсенал перспективного малозаметного бомбардировщика B-21 Raider.

Ранее Пентагон заявил о первом успешном пуске гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Пуск полноценного прототипа ракеты осуществили с борта B-52H над Тихим океаном.

В ноябре директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что Соединенным Штатам срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
ГЗЛА
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