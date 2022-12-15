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Известия.ru

Появились кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса работают экипажи штурмовиков Су-25. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ в среду, 14 декабря.


Экипажи штурмовой авиации наносят ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных формирований Украины. Пуски ракет осуществляются с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Ранее, 10 декабря, военное ведомство публиковало кадры нанесения авиаударов по бронетехнике боевиков экипажами Су-25. Как отмечается, удержать малую высоту на огромной скорости непросто.

В конце ноября Минобороны России сообщило, что российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные огневые точки, живую силу и бронетехнику украинских боевиков. Экипажи работали в паре и наносили удары с малых высот.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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