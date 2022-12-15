Войти
ТАСС

Самолет-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в спецоперации

49
0
0
Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Он предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У будет модернизирован по итогам его применения в специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Самолеты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.

Самолет А-50У является модернизированной версией А-50 производства концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") и ТАНТК им. Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Самолет предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели. В 2021 году генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев заявлял, что в войска были поставлены семь самолетов А-50У. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
ОАК
Росэлектроника
ТАНТК им. Бериева
Похожие новости
13.02.2019
Начаты летные испытания первого образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
06.06.2014
Бе-200 переехал в Таганрог
25.11.2013
Возрождение Ил-76 в новом облике
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:00
  • 39684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине