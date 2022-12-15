Самолет-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в спецоперации

Он предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У будет модернизирован по итогам его применения в специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Самолеты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.

Самолет А-50У является модернизированной версией А-50 производства концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") и ТАНТК им. Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Самолет предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели. В 2021 году генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев заявлял, что в войска были поставлены семь самолетов А-50У.