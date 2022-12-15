В Госдуму внесут законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по тематике СВО

Депутаты предложат изменить сроки с 30 до 5 дней

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером справороссов Сергеем Мироновым внесут в среду в Госдуму законопроект, которым предусматривается сокращение для госорганов с 30 до 5 дней сроков рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с защитой интересов военнослужащих, в том числе в ходе специальной военной операции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью более оперативного реагирования соответствующих госорганов и должностных лиц на направляемые в их адрес письменные обращения, "содержащие информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации, о воинской обязанности и военной службе".

Авторы инициативы указывают, что законопроект обусловлен необходимостью своевременной защиты и восстановления прав и законных интересов военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. "Подчас от сроков решения органами власти конкретной проблемы зависит чья-то жизнь. Необходимость инициативы вызвана в первую очередь потребностью быстрой защиты, возможно, нарушенных прав военнослужащих. Надеемся, что эта важная сейчас инициатива будет услышана и поддержана коллегами-депутатами", - отметил в беседе с ТАСС Миронов.