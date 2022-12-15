Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке

При этом они несут большие потери и откатываются назад

Вооруженные силы РФ пресекли атаки трех штурмовых групп ВФУ на краснолиманском направлении — противник потерял там более 50 человек убитыми и ранеными и несколько единиц техники, сообщили 13 декабря в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что на этом направлении ВФУ пытаются зайти в тыл нашим войскам в Лисичанске и Северодонецке. Также в этот день российская армия вела наступательные бои на донецком направлении, отразив в течение суток три контратаки.

Штурмовые роты

В Минобороны РФ сообщили, что вооруженные формирования Украины продолжили атаки на основных стратегических направлениях. На краснолиманском огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были пресечены контратаки трех украинских штурмовых групп из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

— Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Расчет ВФУ реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Источник изображения: Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Краснолиманское направление во многом стало ключевым для обеих противоборствующих сторон, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы здесь можем выйти к Северску, а дальше — к Славянску, — пояснил эксперт. — Украинские силы в свою очередь стараются зайти в тыл наших позиций в Северодонецке и Лисичанске. После их взятия им будет открыта прямая дорога к Луганску. По этой причине в этом районе уже не первый месяц идут ожесточенные бои. Противник не прекращает здесь штурмовые действия, пытаясь найти брешь в нашей обороне.

Эксперт отметил, что ВФУ на краснолиманском направлении ведут атаки ротно-тактическими группами.

— В нее, как правило, входят 100–120 человек, танк и несколько БТР или БМП, — объяснил он. — Атаки стараются проводить внезапно, но натыкаются на нашу оборону, попадают под артогонь и несут большие потери. Статистика говорит, что после таких атак украинские формирования теряют по 40–50 человек. Этой тактики ВФУ придерживаются и на соседнем купянском направлении.

Удары по наемникам

Вооруженные силы России 13 декабря продолжили вести бои с украинскими формированиями и на других участках фронта.

— На купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, — рассказал подробности боев за Курдюмовку Игорь Конашенков.

На донецком российские войска продолжали наступательные действия и в течение суток отразили три контратаки противника. В результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На южно-донецком направлении сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВФУ. Потери противника составили до 50 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа, сообщили в Минобороны.

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления, склад боеприпасов ВФУ, батарею реактивных систем залпового огня, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 172 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили два беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Первомайска в ЛНР и противорадиолокационную ракету HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Награжден медалью СУВОРОВА

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рядовой Даниил Тюкавкин прикрывал подразделение огнем из пулемета. Противник пытался окружить российских военнослужащих. Командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию. Всё это время Тюкавкин продолжал выполнение боевой задачи. После выхода пулемета из строя он взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Даниил последним покинул огневую позицию, убедившись в отходе последнего человека из его подразделения.

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Умело и грамотно меняя огневые позиции, рядовой Даниил Тюкавкин не допустил окружения группы и потерь среди личного состава, а также нанес значительные потери противнику, сорвав наступление националистов на вверенном рубеже обороны, — рассказали в военном ведомстве.

Чтобы не допустить прорыва обороны удерживаемого рубежа украинскими националистами, ефрейтор Артем Перевозкин скрытно выдвинулся во фланг противника. Несколькими точными выстрелами он поджег две единицы бронетехники. Мотопехота противника, утратив огневую поддержку и находясь под плотным огнем отделения Артема Перевозкина, отступила.

— Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Артема Перевозкина, противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны, — отметили в военном ведомстве.

Капитан Валентин Бессонов обеспечивал устойчивой связью батальонно-тактическую группу российских войск. Боевики обстреляли позиции наших подразделений, в результате вышла из строя станция связи. Несмотря на угрозу для жизни, Валентин с экипажем выдвинулся к поврежденной станции. Связистам удалось оперативно восстановить связь внутри БТГр, что позволило передать координаты позиций вражеской артиллерии, в результате чего они были подавлены ответным огнем.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, капитан Валентин Бессонов награжден медалью Суворова.

Андрей Федоров

Богдан Степовой