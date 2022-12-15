Ракета Ariane 5 с тремя спутниками стартовала с космодрома Куру

Целью миссии является выведение на орбиту метеорологического спутника MTG-I1 для Европейской организации спутниковой метеорологии и двух геостационарных спутников связи Galaxy 35 и Galaxy 36

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель Ariane 5 с одним научным и двумя телекоммуникационными спутниками на борту стартовала с космодрома Куру. Трансляция ведется на сайте компании - оператора запусков Arianespace.

В ходе миссии VA259 на орбиту будут выведены метеорологический спутник нового поколения MTG-I1 для Европейской организации спутниковой метеорологии и два геостационарных спутника связи Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat.

По словам специалистов, аппарат MTG-I1 должен способствовать "быстрому выявлению и прогнозированию опасных погодных явлений". Он также будет использоваться для точного мониторинга лесных пожаров, для помощи воздушным судам обходить грозовые фронты или же для раннего предсказания наводнений. Первые данные спутник MTG-I1 начнет предоставлять через шесть месяцев. Как отмечают эксперты, MTG-I1 стал первым европейским космическим аппаратом, оснащенным детектором молний.

Спутники Galaxy 35 и Galaxy 36 будут обеспечивать связь над Северной Америкой, в том числе использоваться для трансляции крупных спортивных и развлекательных событий.

Запуск Ariane 5 стал четвертым по счету пуском, совершенным Arianespace с начала 2022 года.