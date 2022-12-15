Финляндия всерьез поверила в "российскую угрозу". И готова за это платить

Aamulehti: еще не вступив в НАТО Финляндия потратила на вооружение сотни миллионов евро

Финляндия еще ждет разрешения от Венгрии и Турции на вступление в НАТО, но уже заполняет оружейные арсеналы, сообщает Aamulehti. Речь идет, в частности, о решении приобрести в Израиле ракеты для морских и сухопутных сил на сумму больше 220 миллионов евро. Есть и другие крупные приобретения. Только вот Будапешт и Анкара не торопятся пускать финнов в альянс.

Редакционная статья

Девятого декабря министерством обороны Финляндии было принято решение закупить в Израиле ракеты для морских и сухопутных сил на сумму больше 220 миллионов евро. Их можно использовать для уничтожения танков и военных судов.

Этой же стране Финляндия решила доверить еще одну, более крупную сделку по закупке вооружения. В начале 2023 года Финляндия собирается подписать договор о приобретении там ракет стоимостью в несколько сотен миллионов евро.

Потребность в вооружении стала очевидной в связи с событиями на Украине: в преддверии зимы Россия сосредоточилась на уничтожении электростанций и других энергетических систем, поскольку в военном отношении она не могла сделать ничего другого. Финляндия должна быть готова защитить свою инфраструктуру.

Мы не дожидаемся окончательного принятия в НАТО в бездействии. Финляндию уже поддержали крупные участники альянса, но похоже, что поддержка Турции возможна только после президентских выборов, которые состоятся там в июне следующего года.

Венгрия, в свою очередь, объявила, что ратифицирует членство Финляндии в альянсе в начале февраля. Однако на ситуацию может повлиять заморозка выплаты финансовой помощи ЕС для Венгрии в размере 13 миллиардов евро, поскольку эта страна заморозила пакет финансовой помощи Евросоюза для Украины в 18 миллиардов евро, что многих повергло шок.

В связи с угрозой со стороны России Финляндия усилила боеготовность. Недавно сообщалось о заготовке необходимого объема круп, который можно будет использовать в случае возникновения экстренных ситуаций в течение 8,5 месяцев. Ранее достаточным считался запас на шесть месяцев.

Энергетические нужды планируется обеспечить, в том числе, при помощи плавучего терминала СПГ, который прибудет в финский порт Инкоо на этой неделе. После того, как Россия "перекрыла газовые краны", Финляндия арендовала терминал на десять лет. В нестабильные времена терминал ценен и как хранилище, поскольку использование природного газа зимой не прекратится: например, электростанция города Тампере в настоящее время работает на природном газе.

Отказаться от ископаемого топлива при производстве электричества и тепла пока не удастся. Для того, чтобы иметь достаточное количество электроэнергии, в ноябре пришлось ввести в эксплуатацию единственную в Финляндии угольную электростанцию — резервную электростанцию Мери-Пори мощностью 560 МВт. Ее мощность составляет примерно треть от полной мощности третьего реактора АЭС "Олкилуото", на который этой зимой рассчитывать не приходится.