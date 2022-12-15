Ульянов: создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС является компетенцией МАГАТЭ, РФ и Украины

Как заявил постпред России, на станции нет тяжелых вооружений, а "ограниченное количество легких вооружений" необходимо для защиты от украинских десантов и обеспечения ядерной безопасности

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Согласование параметров зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) относится к исключительной компетенции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), России и Украины. Так постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о достижении договоренностей об отводе тяжелых вооружений с ЗАЭС.

"Негоже лидеру Франции вбрасывать в информационное пространство утверждения, не соответствующие реальному положению дел. К тому же, согласование параметров "защитной зоны" на ЗАЭС, за создание которой активно выступает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, относится к исключительной компетенции агентства, России и Украины", - написал Ульянов в Twitter во вторник.

Дипломат также отметил, что на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, а "ограниченное количество легких вооружений на станции абсолютно необходимо для защиты от украинских десантов и обеспечения физической ядерной безопасности, в соответствии с нормами МАГАТЭ".

Во вторник Макрон заявил, что в настоящий момент идут дискуссии о конкретных шагах по выводу вооружений с ЗАЭС. По его словам, "достигнуты договоренности по выводу тяжелого и легкого вооружения, а теперь дискуссии концентрируются на практических шагах по их осуществлению".

Глава МАГАТЭ провел в Париже встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и организацию постоянных миссий агентства на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. По итогам переговоров МАГАТЭ распространило заявление, в котором говорится, что Гросси и Шмыгаль "достигли прогресса" в обсуждении вопроса о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.