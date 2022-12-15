В США заявили об отсутствии заинтересованности в эскалации боев на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему фокусируется на помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине. С таким заверением выступил во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, комментируя данные СМИ о том, что Вашингтон теперь якобы не возражает против того, чтобы Украина наносила удары по территории России.

"В центре нашего внимания - обеспечение того, чтобы Украина могла защищать свою территорию. <...> И это остается в центре нашего внимания. Думаю, вы слышали, как другие [должностные лица американской администрации] говорили, что нет интереса к эскалации этого конфликта", - заявил Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы по-прежнему концентрируем внимание только на том, чтобы помогать Украине защищать себя и возвращать свою суверенную территорию", - добавил представитель Министерства обороны США.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции и приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.