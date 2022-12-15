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ТАСС

Минобороны РФ: Турция в очередной раз отказалась от совместного патрулирования в Сирии

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Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии
Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии.
Источник изображения: TASS/Zuma

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, 5 декабря представители Турции также не проводили совместного патрулирования, сославшись на плохую погоду

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Турецкая сторона в очередной раз не стала принимать участие в проведении совместного патрулирования в Сирии под предлогом плохой погоды. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Турецкая сторона в очередной раз отказалась от участия в совместном патрулировании под предлогом неблагоприятных климатических условий", - отметил Егоров. 5 декабря представители Турции также не проводили совместного патрулирования, сославшись на плохую погоду.

Кроме того, Егоров сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена на территории РФ): три обстрела - в провинции Идлиб, по одному - в провинциях Латакия и Хама.

По словам Егорова, в провинции Идлиб в результате обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Мантаф по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранен один сирийский военнослужащий. 

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
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