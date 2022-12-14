Соревнования по биатлону в России: главные особенности предстоящего сезона

24 ноября стартовал первый этап Кубка России по биатлону. Впереди также спортсменов ждет Кубок Содружества. На турнире российские биатлонисты выступят вместе с белорусами.

Чемпионат России по биатлону. Источник: https://metaratings.ru/

В этом сезоне российские биатлонисты, также как и белорусы, не смогут участвовать в гонках на Кубке мира. Видимо, учитывая данный факт, организаторы Кубка России по биатлону приняли решение максимально разнообразить географию турнира, поэтому все этапы состоятся в разных местах.

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Белорусские спортсмены могут рассчитывать на призовые только за участие в Кубке Содружества, однако ради дополнительной практики они планируют выступать и в Кубке России.

Уникальным в своем роде соревнованием считается Кубок Содружества. Турнир включает как летние, так и зимние этапы. Два из них уже состоялись. Победителями стали Антон Бабиков и Наталья Гербулова.

Первый зимний этап стартует в конце декабря 2022 года. В программе - суперспринт и масс-старт. Финальные гонки состоятся в марте следующего года.

Чемпионат страны включает три турнира. Участники соревнований разыграют медали олимпийских дисциплин и тех, которые не включены в программу Игр. Среди неолимпийских видов - суперспринт, суперпреследование, биатлонный марафон и масс-старт на 60 человек.

Стартует чемпионат по биатлону в конце февраля 2023 года. Финальные соревнования пройдут 5 и 6 апреля. На эти дни запланирована единственная гонка с восемью огневыми рубежами.

Союз биатлонистов России спланировал календарь мероприятий таким образом, чтобы соревнования не пересекались. Благодаря этому спортсмены смогут участвовать во всех стартах. Однако их обилие (аж 13!) приведет к неизбежным пропускам.

Международный календарь по срокам практически совпадает с российским. Главной новостью сезона стало принятое решение не засчитывать гонки чемпионата мира в зачет Кубка мира. Этот факт вызвал недовольство у спортсменов и их тренеров, поскольку именно к главному старту биатлонисты набирают лучшие кондиции.

Помимо ЧМ, который состоится с 6 по 19 февраля, пройдут также девять кубковых этапов. Российские спортсмены в этот период смогут принять участие в финале Кубка страны. При этом национальная сборная по биатлону будет моделировать подводку по сезону к международному календарю, поскольку Олимпийские игры-2026 пройдут в то же время.