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Время электроники

«Криптонит» интегрирует промышленных и мобильных роботов в единую ИИ-систему

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Индустрия 4.0
Индустрия 4.0.
Источник изображения: http://kingstar.com/

Предсказанная в кинофильме «Терминатор» сеть Skynet становится всё ближе. Научно-исследовательская и производственная компания «Криптонит» объявила о выводе на рынок робототехнического решения, которое поможет предприятиям развиваться в парадигме Индустрии 4.0.

Это решение на базе искусственного интеллекта интегрирует промышленных и мобильных роботов в единую систему управления. Оно включает в себя как жёсткие алгоритмы, так и нейросетевые модули, обеспечивающие адаптивность в принятии решений. Интеграция в общей системе позволяет координировать действия роботов разных типов между собой и со сторонними системами автоматизации.

Поклонникам киноэпопеи «Терминатор» это может напомнить знаменитую ИИ-сеть Ска́йне́т — созданный людьми искусственный интеллект, который подчинил себе всех роботов и начал ими войну с человечеством.

Новая разработка «Криптонита» предназначена для максимально широкого круга задач по умной роботизации в машиностроении, производстве электроники, добыче полезных ископаемых, лёгкой и пищевой промышленности, логистике, медицине и других отраслях.

Она поможет реализовать сценарии умной роботизации процессов сварки, резки и шлифования металлических заготовок, автоматизированной сборки и обслуживания высокоскоростных конвейеров. Также новое робототехническое решение позволит эффективнее решать задачи по автоматизации складской логистики, доставки и организации питания в отелях и офисах.

«Мы предлагаем предприятиям комплексное решение в сфере роботизации, которое обеспечивает как развитие сложившихся технологических процессов, так и позволяет построить современное производство с нуля. Надеемся, что наше решение сможет стать хорошей альтернативой зарубежным разработкам, а преимущество робототехническому комплексу даст интеграция с другими продуктами нашей компании в области хранения и аналитики больших данных», — сказал Олег Зобов, главный инженер по робототехнике компании «Криптонит» и лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи РФ, а также «малой Нобелевки» в этой сфере.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
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