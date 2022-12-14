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Техкульт

В России появится специальная испытательная зона для беспилотных грузовиков

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По словам топ-менеджера объединения «Андроидная техника» Евгения Дудорова, во второй половине будущего года на территории Нижегородской области (г.Бор, база «Боравтостекло») появится специальная испытательная площадка, на которой будут тестироваться безэкипажные грузовики и другая подобная техника.

Для создания этой «беспилотной» площадки специалисты «Андроидной техники» совместно со своим коллегами из НИИМА «Прогресс» ведут разработку комплекса навигации с именем «Консул», в состав которого войдут как спутниковые, так и наземные средства обеспечения навигации. А в перспективе будет создана практически «бесшовная» система связи и навигации, которая позволит создавать в России так называемые «беспилотные районы» или «беспилотные зоны» — к примеру, у таких трасс, как М-2, М-11 и практически любых других автострад федерального значения, где смогут передвигаться безэкипажные грузовики.

Судя по всему, первыми на будущей «беспилотной» зоне будут испытываться уже имеющая «навыки» автономного передвижения 3-тонная платформа с названием «Маркер» с возможностью установки различного вооружения, а также беспилотный двухосный грузовик «Урал», который был показан общественности в рамках недавней «Армии-2022».

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Страны
Россия
Компании
АТ НПО
ГАЗ Группа
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