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Ростех

Ростех передал очередную партию «Ансатов» для санавиации

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Ансат
Ансат.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Вертолеты России» передал для Национальной службы санитарной авиации России три вертолета «Ансат». Машины, выпущенные на Казанском вертолетном заводе, поставлены по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг». Всего в рамках соглашения НССА будет передано 66 вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1.

Вертолеты «Ансат», поставленные НССА, рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медиков. Винтокрылые машины обладают высокой готовностью к взлету, могут садиться на подобранные с воздуха необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории.

«Национальная служба санитарной авиации России наращивает парк вертолетной техники. Это позволяет увеличивать интенсивность полетов и расширять географию работ. За пять лет вертолеты НССА выполнили свыше 43 тысяч эвакуаций, благодаря которым спасено около 60 тысяч пациентов. В этом году зона обслуживания увеличилась до 49 регионов. Количество вылетов санитарной авиации достигло 6 тысяч в год. В обозримом будущем мы планируем увеличить вертолетный парк санитарной авиации до 83 машин, и это не предел», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Ансаты» оснащены системой электронной индикации – так называемой «стеклянной кабиной», которая повышает удобство навигации и снижает нагрузку на пилотов. Современная панель управления отображает на одном экране всю ключевую информацию о полете. Кроме того, новейшее оборудование позволяет легко и быстро запрограммировать или изменить маршрут, а также обеспечивает летчиков доступом к базам данных с актуальной аэронавигационной информацией.

«Ансаты, переданные для НССА, будут использоваться в различных регионах страны для медицинской эвакуации больных и пострадавших. Спасательные операции нередко проводятся в труднодоступных районах, где нет оборудованных площадок, или в условиях плотной городской застройки, когда пространство ограничено. Поэтому вертолетная техника для санавиации должна быть не только надежной, но и маневренной, легкой в управлении, адаптированной для посадки на неподготовленные и малоразмерные участки. «Ансат» отвечает обозначенным требованиям, что делает его востребованным в санитарной авиации. По контракту с компанией «ПСБ-Лизинг» Казанский вертолетный завод уже передал НССА 24 вертолета «Ансат» и 14 Ми-8МТВ-1», – отметил заместитель генерального директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Антон Королев.

НССА последовательно расширяет географию присутствия. Развитие санитарной авиации в регионах происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Россия
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Ансат
Ми-8
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Вертолеты России
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