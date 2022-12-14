Посол США в НАТО заявила, что Украина и Запад столкнулись с нехваткой оружия

Джулианн Смит напомнила, что Запад ранее создал группу для координации действий при оказании военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Украина и Запад столкнулись с нехваткой оружия и военной техники, часть стран НАТО - с их подлинным дефицитом. Это признала во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

"Это очень серьезный вызов для союзников по НАТО, <...> это существенный вызов для самих украинских вооруженных сил, которые сталкиваются с дефицитами и сокращающимися запасами", - заявила американский дипломат.

Она напомнила, что Запад ранее создал группу для координации действий при оказании военной помощи Киеву. "Они (участники данного объединения - прим. ТАСС) начинают рассматривать вопрос истощающихся арсеналов на Украине. И они встречаются каждый месяц с участием [представителей западной военной] промышленности, пытаются определить, как могут подать верные сигналы промышленности, чтобы предоставить ей необходимые гарантии, дабы та вновь открыла производственные линии", - сказала Смит, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Кроме того, продолжала постпред, вопросы такого рода обсуждаются в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Эти усилия сконцентрированы на истощающихся запасах в НАТО, поскольку такие страны, как Эстония, предоставившая Украине огромные объемы военной помощи, сталкиваются с весьма подлинными дефицитами [оружия и военной техники], и они не одиноки. Мы это видим в альянсе в целом", - подчеркнула Смит.

Наконец, добавила американский посол при Североатлантическом альянсе, ЕС как структура работает с теми "странами - членами, которые сталкиваются с истощающимися запасами [вооружений]".

По словам Смит, Западу надо не допустить того, чтобы ЕС и НАТО подавали своей военной промышленности разные сигналы. В заключение постпред выразила уверенность, что западные государства найдут способы нарастить объемы производства оружия и военной техники.