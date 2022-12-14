Войти
ТАСС

Италия поставит Украине оборонительное оружие и генераторы

171
0
0
Гвидо Кросетто
Гвидо Кросетто.
Источник изображения: allnewspro.ru

Министр обороны Гвидо Кросетто ранее заявлял, что поставки прекратятся с началом мирных переговоров

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Оборонительное вооружение, включая системы ПВО, и генераторы войдут в новый пакет итальянской военной помощи Киеву. Об этом сообщил во вторник министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

"Последние запросы [Украины] включают генераторы, чтобы преодолеть сложности с энергоснабжением в больницах, школах, домах и городах. И это тоже войдет в перечень материалов, которые войдут в шестой пакет помощи, как и материалы, необходимые для обороны, которые служат для того, чтобы сбивать ракеты", - приводит его слова агентство ANSA.

Верхняя палата (Сенат) парламента одобрила во вторник сразу несколько резолюций, разрешающих оказывать Украине помощь, в том числе военную. Один текст представила правящая правоцентристская коалиция, два других - отдельные партии из оппозиции. Фактически против продолжения поставки оружия выступает только находящееся в оппозиции "Движение "5 звезд" и альянс "зеленых" и левых. Последний участвовал в парламентских выборах в коалиции с левоцентристской Демократической партией, которая отправку оружия поддерживает. Голосование в парламенте по вопросу о сохранении поставок носит во многом формальный характер, поскольку ранее правительство приняло соответствующий декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

Ранее Кросетто, выступая в парламенте, заявил, что поставки прекратятся с началом мирных переговоров.

В марте парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. До сих пор были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. МО РФ заявляет, что точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов: исключительно по укрепрайонам и военной технике ВСУ. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.06.2021
Санкционный двигатель оборонки
25.06.2020
По гитлеровским лекалам
07.11.2019
The New York Times (США): Россия заняла лидирующие позиции в сирийской войне. Теперь она отправляет наемников в Ливию
20.06.2019
Американский аналитик: я бы предпочел, чтобы Путин был изолирован (Delfi, Литва)
07.12.2018
В знак дружбы: военные США провели полет над Украиной
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
11.12.2012
Полетит или пролетит: проблемы совместного производства Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин