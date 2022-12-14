Италия поставит Украине оборонительное оружие и генераторы

Министр обороны Гвидо Кросетто ранее заявлял, что поставки прекратятся с началом мирных переговоров

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Оборонительное вооружение, включая системы ПВО, и генераторы войдут в новый пакет итальянской военной помощи Киеву. Об этом сообщил во вторник министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

"Последние запросы [Украины] включают генераторы, чтобы преодолеть сложности с энергоснабжением в больницах, школах, домах и городах. И это тоже войдет в перечень материалов, которые войдут в шестой пакет помощи, как и материалы, необходимые для обороны, которые служат для того, чтобы сбивать ракеты", - приводит его слова агентство ANSA.

Верхняя палата (Сенат) парламента одобрила во вторник сразу несколько резолюций, разрешающих оказывать Украине помощь, в том числе военную. Один текст представила правящая правоцентристская коалиция, два других - отдельные партии из оппозиции. Фактически против продолжения поставки оружия выступает только находящееся в оппозиции "Движение "5 звезд" и альянс "зеленых" и левых. Последний участвовал в парламентских выборах в коалиции с левоцентристской Демократической партией, которая отправку оружия поддерживает. Голосование в парламенте по вопросу о сохранении поставок носит во многом формальный характер, поскольку ранее правительство приняло соответствующий декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

Ранее Кросетто, выступая в парламенте, заявил, что поставки прекратятся с началом мирных переговоров.

В марте парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. До сих пор были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. МО РФ заявляет, что точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов: исключительно по укрепрайонам и военной технике ВСУ. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.