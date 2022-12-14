В постпредстве РФ заявили, что Россия хотела бы закончить конфликт на Украине мирно

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, страна вынуждена продолжать специальную военную операцию и противостоять оружию НАТО

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия была бы рада завершить конфликт на Украине мирным путем, за столом переговоров, но вынуждена продолжать специальную военную операцию, противостоять оружию НАТО. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью блогеру Таре Рид.

"Сейчас мы знаем, спасибо [экс-канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель, которая была одним из гарантов минских соглашений, что Запад лишь выигрывал время, пытаясь вооружить Украину и подготовиться к подобного рода ситуации, - сказал Полянский. - <…> Мы хотели бы, чтобы задачи специальной военной операции были достигнуты мирными средствами. Это было возможно, мы предлагали западным странам накануне операции сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности для России, обсудить вопросы, как Украине необходимо выполнить минские соглашения. Это было очень просто".

"Несколько очень простых условий. Во-первых, перестать обстреливать своих граждан, признать их права, право говорить на своем языке, чтить своих героев, а не сотрудничавших с Гитлером людей, - отметил дипломат. - Это базовые правила, что абсолютно нормально для всех". "Если бы мы могли достичь этого другими способами, посредством переговоров, каких-либо гарантий, то мы бы с удовольствием это сделали. Но, к сожалению, то, что мы получили от Запада на данный момент - это очень снисходительное отношение, своего рода игнорирование любых других озабоченностей, - отметил первый зампостпреда РФ. - Затем обстрелы Донбасса интенсифицировались очень значительно".

"Президент РФ неоднократно заявлял, что мы были бы рады завершить это мирным путем, за столом переговоров. Но, конечно, это возможно лишь путем рассмотрения коренных причин этой проблемы, их искоренения, чтобы Украина в будущем не представляла какой-либо угрозы для России, - заявил Полянский. - Но сейчас мы видим совершенно противоположное. <…> Украина идет в абсолютно неверном направлении. Я боюсь, что единственное <...> это то, что нам придется продолжать нашу военную операцию, придется сражаться не только с Украиной, но и с оружием НАТО".