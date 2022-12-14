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РИА Новости

Эрдоган обсуждал с Путиным тему создания зоны безопасности у границы Турции

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Эрдоган обсуждал с Путиным вопрос создания зоны безопасности у границы Турции

МОСКВА, 13 декабря/ Радио Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что просил поддержки президента России Владимира Путина в вопросе создания зоны безопасности возле турецкой границы.

"Известны цели сочинского меморандума, который мы согласовали с уважаемым господином Путиным. Я напомнил ему об этом (в ходе телефонных переговоров 11 декабря, – ред.). У нас есть цель по созданию линии безопасности длиной в 30 километров у наших границ. Наша страна подвергается атакам террористов с этих точек. В последнее время эти случаи серьезно участились. Мы не можем остаться безответными в этом случае, это невозможно", – сказал Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Туркмению.

По его словам, турецкое руководство просило у Путина "поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации".

"Мы не можем пойти на компромисс в этом вопросе, потому что под террористической угрозой находится моя страна. Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.

Ранее радио Sputnik сообщило о встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Страны
Россия
Сирия
Туркменистан
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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