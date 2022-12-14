МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

Как сообщили в агентстве, его гендиректор Рафаэль Гросси договорился об этом с премьер-министром Украины

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС. Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном во вторник на сайте регулятора.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта", - указано в документе.