Британский генерал признал участие морских пехотинцев Соединенного королевства в тайных операциях на территории Украины

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Британские морские пехотинцы участвовали в нескольких тайных военных операциях на территории Украины, проведенных во время специальной военной операции российской армии (СВО). Об этом заявил бывший командующий морской пехотой британских ВМС генерал-лейтенант Роберт Магоуэн.

До сегодняшнего дня считалось, что британские морпехи участвовали только в эвакуации посольства Великобритании в Киеве, однако генерал опроверг это мнение, написав статью для специализированного журнала Королевской морской пехоты Globe and Laurel. По словам Магоуэна, который командовал морской пехотой до мая 2022 года, британские коммандос поддерживали "незаметные операции" на Украине, сопряженные с высоким уровнем политического и военного риска.

Согласно публикации, впервые морскую пехоту и коммандос привлекли в январе этого года к эвакуации посольства Великобритании в Киеве, когда стало ясно, что "вторжение" российской армии неизбежно. В операции участвовали 350 морпехов и 45 коммандос. В апреле британские морпехи вернулись в Киев, после чего их неоднократно привлекали к секретным военным операциям, к каким конкретно, генерал не раскрыл.

(...) в апреле, они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска

- заявил генерал.

В британском Минобороны подтвердили, что морские пехотинцы находились на Украине для защиты дипломатической миссии, но участие в каких-либо операциях, тем более секретных, отрицают. По словам неназванного представителя военного ведомства Соединенного королевства, британские военные в боевых действиях на Украине не участвуют и их там просто нет.