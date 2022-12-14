Нигерия и Руанда присоединились к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны.

Как сообщили в Белом доме, таким образом документ подписали уже 23 страны

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Нигерия и Руанда первыми из стран Африки присоединились к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом пресс-служба Белого дома сообщила во вторник в свете проведения в Вашингтоне в рамках Саммита США - Африка форума, посвященного сотрудничеству в космосе.

От Нигерии свою подпись под соглашениями поставил глава Национального агентства космических исследований и разработок Халилу Шаба, а от Руанды - министр информационно-коммуникационных технологий и инноваций Паула Ингабире. "С учетом их подписей "Соглашения Артемиды" подписали уже 23 страны", - уточнили в Белом доме.

Там также отметили, что проведение американо-африканского космического форума "подтверждает приверженность США сотрудничеству с африканскими партнерами в области мирного использования и исследования космического пространства в целях достижения общих приоритетов здесь, на Земле". "Участники форума обязались углублять американо-африканское космическое партнерство во всех секторах", - говорится в пресс-релизе.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".