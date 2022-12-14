TAC: США приготовились пойти на уступки России по Крыму и Донбассу

Появились первые признаки того, что цели США на Украине меняются, пишет TAC. Автор статьи приводит три перемены в позиции Вашингтона относительно урегулирования конфликта. По его мнению, Штаты уже готовы пойти России на уступки.

Тед Снайдер

Последние события свидетельствуют об изменении позиций.

В совместном заявлении с французским президентом Эммануэлем Макроном, прозвучавшем первого декабря, Джо Байден вновь пообещал, что Америка продолжит "поддерживать Украину, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность, оказывая ей политическую, военную, гуманитарную и экономическую помощь столько, сколько потребуется". Спустя неделю госсекретарь Энтони Блинкен повторил американское ритуальное заклинание "ничего об Украине без Украины".

Но появились первые признаки того, что цели США меняются. Всего было три перемены, которые постепенно становились все заметнее. Самую существенную едва слышно прошептали седьмого декабря, когда госсекретарь Блинкен впервые высказал предположение, что байденовское обещание о защите территориальной целостности можно интерпретировать по-разному.

Администрация Байдена уже давно "исключает возможность подталкивания или даже побуждения Украины к переговорам". Но, проведя переговоры в Москве, советник по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев, чтобы переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы Салливан "заявил о необходимости дипломатического урегулирования вооруженного конфликта", а затем неофициально призвал Зеленского "подать сигнал о готовности провести переговоры с Россией и дезавуировать свой публичный отказ от мирных переговоров "до тех пор, пока президент Владимир Путин остается у власти"".

Это первая перемена. Если раньше администрация Байдена отказывалась подталкивать Украину к переговорам, то теперь начала призывать ее к этому.

Второй сдвиг стал понятен спустя несколько дней. Зеленский уступил американским уговорам и призвал мировое сообщество "принудить Россию к реальным мирным переговорам". Но он выдвинул предварительные условия для их начала. Это "восстановление территориальной целостности Украины... компенсация за весь причиненный в ходе военных действий ущерб, наказание всех военных преступников и предоставление гарантий, что такое не повторится". По сути дела, он свел на нет свое предложение начать переговоры.

Публично Соединенные Штаты продолжают настаивать, что все должна решать Украина. Ничего об Украине без Украины. Но неофициально американские представители уже заговорили о том, что "Зеленский, наверное, поддержит идею переговоров, а со временем пойдет на уступки, о чем он говорил в самом начале вооруженного конфликта".

Это вторая перемена. Запад начал высказывать предположения, что Зеленский согласится на компромиссы.

Слова "в самом начале вооруженного конфликта" — это, похоже, ссылка на то, что ранее Зеленский проявлял готовность обсуждать статус спорных восточных территорий. В декабре 2021 года, то есть, еще до начала российской военной операции, Зеленский сказал, что хочет провести переговоры во избежание конфликта: "Я в целом не исключаю проведение референдума по Донбассу. Он может быть по Донбассу, он может быть по Крыму". К восьмому марта, когда военная операция уже началась, Зеленский по-прежнему был открыт для "компромиссов по Крыму". В тот момент он был готов вести диалог с Россией о "гарантиях безопасности, о будущем оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и в Крыму". Он заявлял: "Мы не можем признать, что Крым является территорией России". Вместе с тем, он говорил: "Но мы можем обсуждать с Россией будущее Крыма и Донбасса". Кроме того, Зеленский отмечал: "Украина готова к проведению диалога с Россией ... о будущем оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях". Три недели спустя Зеленский все еще заявлял, что его цель — добиться отвода Россией своих войск на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.

Но США с Британией надавили на него, и все изменилось. Как показывает ноябрьское заявление Зеленского о предварительных условиях для начала переговоров, он стал настаивать на полном восстановлении территориальной целостности Украины. Это относится к Донбассу и Крыму. Обращаясь 15 ноября к G20, Зеленский вновь заявил, что Россия должна "вывести все свои войска с территории Украины", и что "территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена".

Если говорить о второй перемене, то американские официальные лица начали высказывать предположения о возможном возврате к компромиссам, против которых они столь настойчиво и последовательно выступали прежде. Wall Street Journal сообщает: "Два проинформированных о ходе дискуссий европейских дипломата рассказали, что Салливан рекомендовал команде Зеленского задуматься о реалистичных требованиях и приоритетах, которые можно было бы обсудить на переговорах, включая отказ от заявленной цели вернуть Украине Крым, аннексированный в 2014 году". Один западноевропейский официальный представитель отметил: "Мы говорим украинцам, что им самим предстоит решить, когда это сделать". Однако затем он добавил: "Но было бы неплохо сделать это побыстрее".

Американская рекомендация Зеленскому "задуматься о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах" вызвала мощные сотрясения, которые привели к третьей, самой неожиданной перемене.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже давно утверждают, что их цель — восстановить территориальную целостность Украины, а также наказать и ослабить Россию. Блинкен апеллирует к международному принципу, который гласит, что "границы и территориальную целостность государства нельзя менять силой". Он подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее признанных мировым сообществом границ и территориальных вод".

Однако седьмого декабря Блинкен внес едва различимые поправки в свои заявления. Он впервые еле слышным шепотом высказал предположение, что обещание Байдена о защите территориальной целостности можно интерпретировать по-разному.

Блинкен намекнул, что решение об общих целях остается за Украиной, однако Соединенные Штаты свои цели намерены сузить. Он заявил Wall Street Journal:

Мы сосредоточились на продолжении того, что делали прежде. То есть, мы должны сделать так, чтобы у Украины было все необходимое для самозащиты, все необходимое для отражения российской агрессии, для возврата захваченных после 24 февраля территорий. Мы должны сделать так, чтобы Украина получала экономическую и гуманитарную поддержку, дабы противостоять тому, что происходит с этой страной каждый день.

Неожиданный момент в заявлении Блинкена — это его слова о возвращении "захваченных территорий", поскольку он добавил "захваченных после 24 февраля". Эта короткая фраза означает, что когда начнутся переговоры, США могут согласиться на сохранение российского контроля над Крымом и даже над некоторыми районами Донбасса. А все остальное решать Украине. Один высокопоставленный чиновник из Госдепартамента заявил: "Пусть Киев сам решает, насколько далеко пойдет Украина на юге и на востоке".

США не одиноки. Западные союзники Америки повторили новые формулировки Блинкена. Washington Post сообщает: "Некоторые западные официальные лица заявили во вторник, что статус Крыма и Донбасса надо будет обсудить на переговорах, которые со временем начнутся между Москвой и Киевом". Один западный представитель сказал: "Давний вопрос о Крыме и о статусе Донбасса можно будет обсудить позже".

Британские официальные лица рассказали о "необходимом абсолютном минимуме", заключающемся в том, что Россия должна продемонстрировать серьезный настрой на переговоры, а также готовность "отойти на позиции, которые она занимала 23 февраля до начала наступления".

Германия заявила, что поддержит любые красные линии, которые проведет Украина, однако добавила: "Нереально рассчитывать на то, что российские войска полностью покинут все оккупированные территории". Германия считает, что наступление на Крым может привести к эскалации и вынудит Кремль применить оружие массового поражения.

Совет Салливана Зеленскому подумать о реалистичных требованиях и приоритетах, включая Крым, и то, что некоторые западные союзники повторили эту новую формулировку, показывает, что слова Блинкена "после 24 февраля" — это отнюдь не оговорка. А коль так, нельзя исключать, что США и их союзники по НАТО вносят изменения в свои позиции и теперь в большей степени готовы к прекращению огня. При этом они согласны, что Россия останется в Крыму и в тех районах Донбасса, которые она контролировала до начала спецоперации. А переговоры об окончательном статусе этих территорий пройдут позднее.