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Военное обозрение

Армия Венгрии стала первой в Европе, принявшей на вооружение новейший немецкий одноразовый 110-мм гранатомёт RGW 110

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Источник изображения: topwar.ru

Венгрия станет первой страной, получившей на вооружение новейший немецкий гранатомет RGW110 HH-T (тандем HEAT/HESH), разработанный компанией Dynamit Nobel Defence. Об этом сообщает немецкий сайт Soldat & Technik.

О разработке ручного противотанкового гранатомета одноразового применения Recoilless Grenade Weapon (RGW) 110 немецкая компания Dynamit Nobel Defence сообщила в 2019 году. Новый гранатомет RGW 110 дополняет линейку уже выпускаемых компанией одноразовых РПГ меньших калибров: 60-мм RGW 60 и 90-мм RGW 90. Предполагалось, что первым заказчиком нового РПГ станет Бундесвер, но венгерская армия оказалась порасторопней.

Производство нового гранатомета для армии Венгрии будет вестись на совместном немецко-венгерском предприятии, которое разместят в Кишкунфеледьгазе в 120 км к юго-востоку от Будапешта. Кроме комплектующих к RGW110, там будут производить и комплектующие для гранатометов RGW90. Соглашение о строительстве нового завода подписали генеральный директор Dynamit Nobel Defence Михаэль Гумбек и генеральный директор государственной компании оборонной промышленности Венгрии N7 Holding Ltd Ласло Палкович.

Согласно предоставленным данным, RGW 110 имеет диаметр пусковой трубы в 110 мм при ее длине в 1 метр. Масса гранатомета в снаряженном состоянии составляет 10 кг. Заявленная дальность эффективной стрельбы составляет 600-800 метров. Прицельный блок со встроенным вычислителем съемный. Основной тип выстрела RGW 110 - граната с тандемной кумулятивной боевой частью (возможен фугасный подрыв). Также сообщалось о разработке гранаты с проникающей "противобункерной" боевой частью и специальной гранаты для поражения бронетехники, оснащенной комплексами активной защиты.

Реактивная граната RGW 110 разработана на основе надкалиберной гранаты производимого компанией другого известного немецкого РПГ Panzerfaust 3, а сам новый гранатомет позиционируется как его замена.

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Страны
Венгрия
Продукция
MATADOR
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