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ТАСС

ОАЭ готовы поставить шлюзовые модули на окололунную станцию NASA

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Gateway
Gateway.
Источник изображения: NASA

Газета The National сообщила, что уже начались переговоры на этот счет с компанией Boeing

ТАСС, 13 декабря. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) способны поставлять шлюзовые модули для находящейся на проектной стадии окололунной станции Gateway. Уже начались переговоры на этот счет с компанией Boeing, сообщила во вторник эмиратская газета The National.

"Мы ведем активные переговоры о поставках шлюзовых модулей для Gateway в рамках программы Artemis, что было бы прекрасной новостью", - сказал вице-президент Boeing Джон Малхолланд в интервью газете.

Весной 2019 года США официально объявили о запуске лунной программы Artemis, целью которой является высадка астронавтов на Луну и создание окололунной пилотируемой станции. Одним из аспектов программы является создание космической станции Gateway. Gateway планируется использовать в качестве платформы для обеспечения работ на поверхности Луны, а также как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса.

Программа Artemis открыта для международного участия. ОАЭ стали одной из первых стран, подписавших 13 октября 2020 года двусторонний договор о сотрудничестве с NASA в рамках этого проекта. 

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Проекты
2020-й год
Луна
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