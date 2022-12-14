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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" планирует поставить Индии 10 ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает возможность поставки Индии около десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год, сообщил статс-секретарь госкорпорации Валерий Шерин.

"Предполагается, что в период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около 10 ракетных двигателей РД-191 производства НПО "Энергомаш", - сказал Шерин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, поставка двигателей Индии позволит загрузить НПО "Энергомаш" заказами, а также привлечет существенные внебюджетные источники финансирования.

В июле 2019 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ, заявлял, что Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели для национальной космической программы.

РД-191 - российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный для ракет-носителей семейства "Ангара". Модернизированная версия двигателя РД-191М создается в рамках опытно-конструкторской работы "Амур".

3 марта бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он сообщил, что "Роскосмос" прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

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Страны
Индия
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США
Продукция
Antares РН
Atlas V
Cygnus ГККС
Ангара
РД-180
РД-191
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ULA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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