Американцы: у США слишком много проблем, чтобы совать нос на Украину

Читатели WSJ: у США слишком много проблем, чтобы совать нос на Украину

Команде Байдена уже сегодня стоит подумать, как раз и навсегда разрешить украинский вопрос, пишет WSJ. А читатели издания считают, что США следует заняться внутренними проблемами, а не эскалацией конфликта на другом континенте.

Уолтер Мид

Американцам стоит подумать над деталями такого мирного соглашения, которое окажется более долговечным, чем перемирие

Выведенный из состояния излишней самоуспокоенности подъемом ревизионистских держав, таких как Китай, Россия и Иран, западный альянс постепенно начинает вспоминать жизненно важную истину: в мирное время готовься к войне. Но верно также и обратное: в военное время готовься к миру.

Специальная военная операция Владимира Путина на Украине уже переросла в самый тяжелый конфликт в Европе с 1945 года, и он продолжает набирать обороты. С приближением зимы Россия усилила свою кампанию по принуждению к капитуляции, уничтожая ключевые объекты украинской инфраструктуры. На это Киев отвечает собственной эскалацией, нанося удары глубоко внутри территорий России.

Хотя мы продолжаем оказывать Украине военную помощь, американцам стоит уже сейчас задуматься о том, какой мир они хотят там видеть. И дело не только в картах. Мы не знаем, где именно будут стоять армии, когда начнутся серьезные переговоры, а ведь именно фактическое положение дел на фронте определит характер споров вокруг границ и территорий. Тем не менее, мирное урегулирование – это сложный процесс. Как прежде говорили мне польские друзья, которые занимались восстановлением страны после падения коммунизма, гораздо проще превратить аквариум в рыбный суп, чем рыбный суп – в аквариум.

От этого мира Соединенные Штаты хотят нескольких вещей. Во-первых, боевые действия должны закончиться быстро. Чем дольше длится конфликт, тем более разрушительным он окажется.

Во-вторых, этот конфликт должен завершиться реальным миром. То есть боевые действие не должны перерасти в замороженный конфликт, который затем может разгореться с новой силой в любой момент. Мы не хотим, чтобы бесконечные санкции и дальше тормозили мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы была переведена на военные рельсы на постоянной основе. Мы хотим, чтобы этот конфликт завершился мирным соглашением, а не вооруженным перемирием.

В-третьих, конфликт должен завершиться так, чтобы действия России не остались безнаказанными. Будущие лидеры России должны увидеть, что такие действия обходятся очень дорого.

В-четвертых, окончание этого конфликта не должно заложить основы для начала следующего. Частичное расширение Организации Североатлантического договора было ошибкой. Если установить знаки "Рыбалка запрещена" на одной стороне озера, это будет означать, что на другой стороне рыбу ловить можно. Грузия, Молдавия и Белоруссия не были приняты в НАТО, и Россия подчинила их. Украинский конфликт должен завершиться созданием четкой структуры безопасности. Членство в НАТО для стран, которые этого хотят, было бы самым простым решением, но другие варианты тоже возможны.

Наконец, Америка не хочет, чтобы текущий конфликт завершился распадом Российской Федерации. В случае развития ситуации по наихудшему сценарию падение режима в России обернется хаосом и конфликтом по всему Кавказу. Это станет настоящим кошмаром, а ядерное и другое оружие будет продано тем, кто предложит более высокую цену. Это, в свою очередь, придаст сил Китаю. Даже если нам не всегда нравится, как российские власти управляют своей страной, стабильная Россия – это гораздо более предпочтительный вариант по сравнению с зоной полнейшей анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Черного моря.

Достичь любой из этих целей – а тем более всех – будет очень нелегко. Если только российский режим полностью не рухнет, Москва вряд ли откажется от всех тех территорий, которые Украина хочет вернуть, вряд ли заплатит репарации, которых требует Киев, и вряд ли допустит проведения всех тех расследований и судов, которые, как считают Украина и ее сторонники, абсолютно оправданы. Но обязательства в области безопасности и оказания помощи, которые могут на себя взять Америка и Запад в целом, помогут сделать неизбежно неидеальное мирное соглашение приемлемым для украинцев.

Подготовка к миру вовсе не означает попытку умиротворить Россию. Если сделать этот конфликт болезненным и дорогостоящим для нее, это может заставить Кремль изменить курс. Команде Байдена также следует подготовиться к следующему этапу. Переговоры с Россией будут сложными, но такими же будут и переговоры с нашими союзниками и конгрессом США.

Если конфликт завершится ослаблением России и укреплением Украины, многие немцы начнут видеть в НАТО меньше смысла, а кто-то в Берлине может даже сосредоточиться на налаживании взаимовыгодных деловых отношений с Россией вместо того, чтобы оттолкнуть Кремль своим решением поддержать жесткие для него условия мирного урегулирования. В Восточной Европе есть те, кто убежден, что Российская Федерация должна распасться. А в Америке точно найдутся те, кто не захочет, чтобы Соединенные Штаты брали на себя обязательства по оказанию помощи в восстановлении порядка за океаном.

Во время Второй мировой войны администрация президента Франклина Рузвельта потратила много времени на подготовку к жизни в послевоенном мире. Команде Байдена тоже следует заранее продумать, может ли текущий конфликт завершиться чем-то более прочным, чем временное перемирие.

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Комментарии читателей

Jimmy Singh

"Частичное расширение НАТО было ошибкой". Да, но только не в том смысле, в каком говорит о нем автор статьи. Он имеет в виду, что Украину, Грузию, Молдавию и Белоруссию нужно было принять в ряды НАТО – всех и сразу. Нет, сэр. Единственно правильным способом расширения альянса – если такое расширение рассматривалось как нечто необходимое (хотя на самом деле в нем не было никакой необходимости), – было принять в его ряды и Россию.

Boris Donskoy

Печальная истина заключается в том, что Соединенные Штаты боятся Россию. Полумеры и "откалиброванные" поставки оружия на Украину выглядят в лучшем случае как трусость и нерешительность, а в худшем – как макиавеллиевский план, призванный заставить Украину принять "мир в наше время". В любом случае это выглядит как предательство.

Joe Moffa

Когда Соединенные Штаты последний раз выигрывали войну? Чтобы вспомнить этот момент, придется заглянуть далеко в прошлое. Мы суем свой нос в дела Ближнего Востока, и мы даже якобы обнаружили оружие массового уничтожения в Ираке. Мы решили дать пинка "Талибану"* в Афганистане. У нас не получилось, а теперь мы имеем наглость разговаривать с Россией так, будто перед нами страна третьего мира. Избавьтесь от однополярного мировоззрения и поймите, что старый лозунг "Спасите мир для демократии" больше не находит отклика. Времена меняются.

Mark Stamp

Краткое изложение содержания статьи: Соединенные Штаты должны согласиться потратить огромное количество денег, чтобы подкупить Украину, заставив ее принять невыгодные для нее условия мирного соглашения. Лично я предпочел бы, чтобы эти деньги были потрачены на оружие для Украины, которая с помощью него могла бы одержать победу на поле боя.

Janet Cobb ответила Mark Stamp

Вы имеете в виду то оружие, которое утекает из Украины и в конечном счете оказывается в руках мусульманских террористов в Африке?

Chris James

"Мы не хотим, чтобы половина Европы была переведена на военные рельсы на постоянной основе".

Лично я в этом не уверен. Вашингтон уже открывает второй фронт в Косово и Сербии. Ведущие СМИ упорно об этом молчат. И, вероятно, это чрезвычайно дурной знак. По всей видимости, очень скоро Украина станет лишь одной из множества подобных историй.

David Damian

Планы Рузвельта по послевоенному восстановлению, реализованные Трумэном, сработали, потому что архитекторы тех планов были компетентными. Джо Байден совершенно некомпетентен. Этот человек понятия не имеет, как можно разработать любой план, кроме планов на послеобеденный сон в выходные в Делавэре.

Chad Redding

Российско-украинский конфликт – это проблема Восточной Европы. Необходимо ясно дать понять России, что НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе. К текущей ситуации необходимо применить принципы прагматичной политики. Представляет ли Российская Федерация угрозу для национальной безопасности? Может ли стабильная Российская Федерация сделать мир более безопасным? Какими будут конечные цели Украины, если Россия действительно решит выйти из этого конфликта?

Расширение НАТО за пределы нынешних границ – это безответственное и близорукое решение. Пришло время Европе навести порядок у себя дома и перестать видеть в Дядюшке Сэме вечного защитника. У нас достаточно собственных проблем, чтобы решать еще и проблемы Европы.

* запрещенная в России террористическая организация