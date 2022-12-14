Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Италии: Военная поддержка Украины рано или поздно прекратится

165
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Страны Запада рано или поздно будут вынуждены перекрыть поток военной помощи украинскому режиму. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Я понимаю, что рано или поздно военная поддержка должна будет прекратиться

- отметил он.

По мнению Крозетто, в настоящее время обе стороны вооруженного конфликта на Украине против каких-либо переговоров, поэтому для заключения мира требуется авторитетный посредник, в роли которого, по его мнению, должен выступить Европейский союз. Не совсем понятно, как ЕС может выступать посредником, если он фактически является стороной конфликта, занимаясь поставками оружия Украине...

Глава итальянского военного ведомства также добавил, что "цели Российской Федерации, вероятно, изменились, и теперь не заключаются в захвате всей Украины, а ограничиваются установлением контроля над территорией Донбасса, а также в укреплении линий обороны".

Крозетто подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине в настоящее время "достиг сложной фазы и продлится ещё долго".

По его словам, Италия вынуждена поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться и создавать условия для переговоров, на которых Россия не будет диктовать условия.

Крозетто заявил о намерении попытаться заставить Россию осознать "провал военной операции" и начать мирные переговоры. Также он добавил, что даже после проведения мирных переговоров нормализация отношений между ЕС и Россией произойдет не скоро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.10.2022
Теракт на "Северных потоках" стал 11 сентября для Европы
08.04.2022
Блинкен обсудил с европейскими партнерами и генсеком НАТО активизацию давления на Россию - американский госдеп
15.09.2021
Рычание медведя: Путин наблюдает за масштабными военными учениями, проходящими рядом с границами Европы (Daily Mail, Великобритания)
06.05.2020
Как вернуть себе Победу?
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
01.04.2014
Слушай заводской гудок
01.02.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин