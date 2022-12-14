Глава Минобороны Италии: Военная поддержка Украины рано или поздно прекратится

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Страны Запада рано или поздно будут вынуждены перекрыть поток военной помощи украинскому режиму. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Я понимаю, что рано или поздно военная поддержка должна будет прекратиться

- отметил он.

По мнению Крозетто, в настоящее время обе стороны вооруженного конфликта на Украине против каких-либо переговоров, поэтому для заключения мира требуется авторитетный посредник, в роли которого, по его мнению, должен выступить Европейский союз. Не совсем понятно, как ЕС может выступать посредником, если он фактически является стороной конфликта, занимаясь поставками оружия Украине...

Глава итальянского военного ведомства также добавил, что "цели Российской Федерации, вероятно, изменились, и теперь не заключаются в захвате всей Украины, а ограничиваются установлением контроля над территорией Донбасса, а также в укреплении линий обороны".

Крозетто подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине в настоящее время "достиг сложной фазы и продлится ещё долго".

По его словам, Италия вынуждена поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться и создавать условия для переговоров, на которых Россия не будет диктовать условия.

Крозетто заявил о намерении попытаться заставить Россию осознать "провал военной операции" и начать мирные переговоры. Также он добавил, что даже после проведения мирных переговоров нормализация отношений между ЕС и Россией произойдет не скоро.