Британия намерена использовать счета бизнесменов из РФ для восстановления Украины

Как заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, правительство страны разрабатывает соответствующий механизм

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Я пообещал изучить вопрос введения санкций в отношении тех лиц, которые поддержали [действия президента РФ] Владимира Путина [на Украине], - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. - Кроме того, мы изучаем [потенциальный] механизм, который должен быть надежным с юридической точки зрения, чтобы взять [их] активы под контроль как часть репараций для реконструкции и восстановления".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Всего, по данным британского внешнеполитического ведомства, в ответ на спецоперацию Лондон применил рестрикции в отношении 1,2 тысячи граждан РФ и более чем 120 российских компаний.