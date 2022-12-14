В Североморске обсудили новые подходы к применению сил Севфлота в Арктике

В сборе руководящего состава флота также приняли участие главы Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Новые подходы к использованию подразделений Северного флота в Арктике обсудили в Североморске, где во вторник начался сбор руководящего состава флота. В мероприятии также приняли участие губернаторы Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и глава Республики Коми, сообщили в пресс-службе Севфлота.

"В Североморске под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева начался сбор руководящего состава Северного флота. Тематика данного сбора направлена на рассмотрение вопросов по определению новых подходов к применению сил (войск) Северного флота на Арктическом театре военных действий в современных условиях. Также большое внимание будет уделено опыту применения сил (войск) в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в сборе привлечены руководители различных подразделений Северного флота, представители центральных органов военного управления, руководители федеральных органов исполнительной власти. На сбор также приглашены главный федеральный инспектор в Мурманской области Андрей Калинин, губернатор Заполярья Андрей Чибис, по видеоконференцсвязи в сборе приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

"Особенностью сбора станет проведение командно-штабной военной игры, в ходе которой руководящий состав управления флота, а также объединений и соединений проведут несколько учебных мероприятий в двухстороннем формате. Для участников сбора также запланировано проведение ряда учебно-методических и контрольных занятий. В их числе - круглые столы, контрольные и показные занятия с задействованием сил флота", - отметили в пресс-службе Севфлота.

Сбор руководящего состава Северного флота продлится до 15 декабря.