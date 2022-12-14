КНР изучает возможность снабжения лунной станции водой из реголита

По словам специалистов, вода лучше всего сохраняется в районах, расположенных в умеренных и высоких широтах Луны

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Академии наук Китая (АНК) прорабатывают вопрос получения воды из реголита для нужд лунной станции, которую КНР планирует создать в обозримом будущем. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua.

"Китай планирует построить научную станцию в районе Южного полюса Луны. Наши исследования свидетельствуют, что там может быть больше воды, чем прежде считалось", - ссылается агентство на сотрудника института геологии и геофизики АНК Линь Янтина.

По его словам, китайские ученые собираются использовать воду, полученную из лунного грунта, и это будет "сравнительно легко". Исследователи КНР проанализировали образцы реголита, доставленного на Землю беспилотным космическим аппаратом "Чанъэ-5". Анализ показал, что неорганическое соединение, жизненно важное для существования человека, появляется на лунной поверхности под воздействием солнечного ветра.

"Скорость потока водородных ионов, который исходит от Солнца, в среднем достигает 450 километров в секунду. Они как пули попадают в частицы лунного грунта", - сказал коллега Линь Янтина профессор Тянь Хэнцы. После проведения экспериментов по выявлению содержания водорода в реголите при разной температуре китайские ученые пришли к выводу, что вода лучше всего сохраняется в районах, расположенных в умеренных и высоких широтах Луны.

"Чанъэ-5" был запущен к Луне 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на Хайнане. Через 23 дня он вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы. Китайские специалисты КНР тщательно изучили образцы и получили ценные данные, которые, в частности, используют при подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

В марте прошлого года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию Международной научной лунной станции (ILRS). Позже некоторые другие ведущие космические агентства мира выразили заинтересованность возможностью присоединиться к этому проекту.