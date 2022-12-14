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В США оценили российский Су-35СМ

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Российский истребитель Су-35СМ использует ряд технологий и решений, применяемых в самолете пятого поколения Су-57. С такой оценкой выступило американское издание Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что Су-35СМ получит ракеты Р-37М и Р-77М. Первая отличается дальностью 400 километров, скоростью до шести чисел Маха и 60-килограммовой боевой частью, что позволяет поражать цели на больших дистанциях. Вторая ракета, согласно Military Watch Magazine, имеет дальность до 200 километров и самонаводящуюся головную часть с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что не позволяет отклониться от нее даже самым маневренным самолетам противника.

Издание отмечает радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис-Э», установленную в носовой части самолета поколения 4++, которая считается одним из самых мощных в мире радаров с пассивной антенной решеткой. Согласно Military Watch Magazine, дальность обнаружения целей этой РЛС, способной одновременно отслеживать до 30 воздушных объектов и вести огонь по восьми, составляет 400 километров. Теперь, как пишет издание, в носовой части Су-35СМ может быть установлена еще более совершенная РЛС с АФАР от Су-57.

В публикации допускается, что комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хибины-М» может быть заменен на систему «Гималаи», которая, как и в случае истребителя пятого поколения, будет распределена по всему планеру. Издание уверено, что это повысит живучесть Су-35СМ.

Также Military Watch Magazine допускает, что самолет поколения 4++ получит от Су-57 систему связи и лазерную систему направленного инфракрасного противодействия.

В декабре на страницах американского издания The Drive эксперт в области советской и российской военной авиации Петр Бутовский напомнил, что 23-й истребительный полк станет первым боевым подразделением Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого поступит Су-57.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ирбис-Э
ПАК ФА
Су-35С
Хибины
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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