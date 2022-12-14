Макрон: МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с территории ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе.

Президент Франции Макрон: МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с ЗАЭС

МОСКВА, 13 декабря/ Радио Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) "добилось" вывода вооружений различного типа с территории Запорожской АЭС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом международной конференции по помощи Украине.

"Наша цель – защитить Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими. Наша цель – демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", – цитирует Макрона РИА Новости.

Накануне Гросси заявил, что работа по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам Гросси, обстреливающие территорию ЗАЭС "точно знают, что они делают".