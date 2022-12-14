СВ Таиланда получили партию из четырех вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 13 декабря. Сухопутные войска Таиланда получили партию из четырех новых многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" производства компании Sikorsky Aircraft.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, судя по серии опубликованных на Youtube видеороликов, вертолеты с серийными номерами 7450, 7451, 7452 и 7453 прибыли на территорию 9-го авиационного батальона авиационного полка Центра армейской авиации (AAC) Сухопутных войск Таиланда. Поставка выполнена морским транспортом. Техника была доставлена в порту Лаем-Чабанг (провинция Чонбури), где 4-5 декабря состоялась ее разгрузка.

По информации издания, вертолеты поставлены в рамках реализованного в 2017 году опциона к контракту 2011 года на поставку первых трех новых UH-60M "Блэк Хок" (с.н. 7334, 7335 и 7336).

Таким образом, в настоящее время 9-й авиационный батальон авиаполка Центра армейской авиации СВ Таиланда эксплуатирует 18 вертолетов "Блэк Хок" в трех версиях, в том числе: 8 UH-60L, 7 UH-60M и 3 UH-60A (поставлены в 2020 году из наличия ВС США).