Источник изображения: topwar.ru

Спикер командования ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Вооружённые силы РФ возобновили использование в зоне проведения спецоперации иранских БПЛА из новой серии поставок. Отмечается, что уже были две атаки «летающими шахидами», но украинские ПВО их якобы успешно отбили на территории южных областей.

По данным Киева, Россия якобы переместила точку запуска ударных дронов к востоку Азовского моря, в Краснодарский край. По всей видимости, БПЛА, которые считают произведёнными в Иране, активизировались на запорожском направлении, где украинский режим сосредоточил значительные войсковые силы.

В последние дни о поставках России новых иранских дронов стали в унисон говорить на Западе. Так, 9 декабря Минобороны Британии со ссылкой на разведданные сообщило, что Россия, вероятно, израсходовала имеющийся запас иранских барражирующих боеприпасов и получила пополнение. Примерно в то же время аналогичную версию озвучили в американском Институте изучения войны (ISW).

Информация о новой иранских беспилотниках может оказаться как правдой, так и продуктом западной пропаганды с целью обосновать продолжение и наращивание оружейной помощи Киеву.

В Тегеране ранее подтвердили продажу дронов России как таковую, но уточнили, что их передача состоялась ещё до начала российской спецоперации в Донбассе и на Украине.

Тем не менее, Киев разорвал дипломатические отношения с Тегераном принялся настраивать Израиль против России, указывая на её военно-техническое сотрудничество с Ираном, который еврейское государство считает своим главным противником. Украинские власти также выпрашивают у властей Израиля противоракетные системы «Железный купол» и другие современные вооружения.