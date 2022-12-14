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ЦАМТО

Нидерланды продолжают оказывать военную помощь Украине

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AN/TPQ-36
Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Нидерландов раскрыло некоторое детали оказываемой Украине военной помощи.

Как заявлено, Минобороны отправляет ВС Украины военную технику, выполняет ее техническое обслуживание и проводит обучение украинских военнослужащих.

Оказание Нидерландами военной помощи Украине началось в январе 2022 года. На текущий момент ее объем превышает 800 млн. евро. Помощь включает поставку материальных средств на сумму 526 млн. евро, а также пакета тяжелой техники на сумму 120 млн. евро. В этот пакет вошли танки Т-72, которые поставляются Нидерландами Украине совместно с Чехией и США.

Кроме того, Нидерланды внесли 100 млн. евро в "Международный фонд для Украины", за счет средств которого финансируется поставка Украине военной техники напрямую от компаний-производителей.

Детали поставок Кабинет министров Нидерландов сообщает Палате представителей в конфиденциальном порядке. Тем не менее, иногда информация о поставках официально раскрывается. Как отмечается, это делается, чтобы послать "политический сигнал" России или при сотрудничестве со страной, которая уже огласила поставку. К данным поставкам, в частности, относятся: бронированные машины YPR-765, ПЗРК "Стингер", гранатометы Panzerfaust 3, переносные РЛС разведки движущихся целей "Сквайр" и РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-36 "Файрфайндер", совместная с Германией передача 155-мм гаубиц PzH2000, совместная с США и Чехией передача танков Т-72 и т.д.

При этом Министерство обороны Нидерландов отслеживает, достаточно ли военной техники остается в стране. Поставки вооружений на Украину влияют на боеготовность ВС Нидерландов, но последствия пока оцениваются как приемлемые в текущих условиях.

Помимо военной поддержки, Нидерланды оказывают помощь Украине другими способами. Например, выделяются средства на предоставление гуманитарной помощи, лекарств и товаров. К примеру, совместно с Эстонией и Норвегией поставлен полевой госпиталь.

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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Украина
Чехия
Эстония
Продукция
PzH 2000
Т-72
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