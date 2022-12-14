Финские пограничники испытали БПЛА компании Schiebel с вертикальным взлетом

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В Финляндии состоялись испытания беспилотного летательного аппарата производства австрийской компании Schiebel в рамках проекта Valvonta2, возглавляемого Пограничной службой Финляндии и финансируемого Европейским фондом морского и рыбного хозяйства (EMFF). Главной целью испытаний была оценка пригодности БПЛА для нужд как вооруженных сил Финляндии и пограничной охраны, так и Министерства сельского и лесного хозяйства, Таможенной службы и Метеорологического института.

Schiebel CAMCOPTER S-100 представляет собой беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Он оснащен двигателем мощностью 50 л.с., что позволяет ему развивать максимальную скорость 222 км/ч. Беспилотник способен нести полезную нагрузку до 90 кг. С нагрузкой в 34 кг он способен находиться в воздухе до шести часов, а при наличии дополнительного топливного бака до 10 часов.

Возможности такого беспилотного аппарата позволили бы финским военным усилить охрану территориальных вод в Финском заливе, контролируя ситуацию с перемещениями по заливу судов и кораблей. Сейчас финские власти уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения вооруженных сил и других силовых структур современной техникой, включая как катера береговой охраны, так и беспилотные летательные аппараты.

Известно, что первые БПЛА у австрийской компании ранее были заказаны вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь на очереди Финляндия, также известно об интересе к продукции компании со стороны еще нескольких государств.