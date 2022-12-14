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Военное обозрение

Командование ВМС Индии определилось с новым палубным истребителем для замены российских МиГ-29К

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Источник изображения: topwar.ru

Индийский тендер на новые палубные истребители для новейшего авианосца собственной разработки INS Vikrant может завершиться уже в ближайшее время. Как сообщает Hindustan Times, авиационное командование ВМС Индии определило самолет, который войдет в авиакрыло авианосца.

В тендере на новый палубный истребитель для INS Vikrant участвовали два самолета - это французский палубный истребитель Rafale-M (Marine), а также американский палубный F/A-18 Super Hornet. Оба самолета показали неплохие результаты в рамках тестирования на наземном трамплине на базе флота в Гоа, полностью повторяющем палубу нового авианосца. Как заявляли в командовании ВМС Индии, от нового палубного истребителя индийские военные ожидают возможности взлёта при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой.

И вот решение принято, в авиационном командовании индийского флота лидером тендера назвали истребитель Rafale-M французской компании Dassault Aviation. Как сообщается, в конкурсной гонке француз обошел американца. Об этом говорится в новом отчете о проведении оценочных испытаний обоих самолетов.

Однако стоит отметить, что данный отчет не является окончательным решением о закупке французских палубных истребителей, это просто документ, на основании которого Министерство обороны Индии примет окончательное решение.

Rafale-M признан предпочтительным вариантом для удовлетворения эксплуатационных требований и критериев ВМС Индии по сравнению с F/A-18 Super Hornet

- пишет индийское издание.

Как ранее сообщалось, ВМС Индии намерены закупить 26 палубных истребителей для замены российских МиГ-29К, входящих в авиакрыло индийского авианосца.

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Страны
Индия
США
Продукция
F-18
Rafale
Super Hornet
МиГ-29К
Компании
Dassault
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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