ВВС США сообщили об успешном испытании полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

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Военно-воздушные силы США перешли к этапу испытаний полноценного прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Очередной запуск ракеты проведен у калифорнийского побережья Тихого океана.

ВВС США провели первый пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW, запустив ее с борта стратегического бомбардировщика B-52H. Согласно пресс-релизу авиабазы Эйглин, стартовавшая ракета во время полета над Тихим океаном превысила скорость звука в пять раз. По данным телеметрии, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания признаны успешными.

Военно-воздушные силы США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля", разрабатываемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)

- говорится в сообщении.

В июле этого года ВВС США завершили испытания различных систем ракеты AGM-183A ARRW и заявили, что переходят к комплексным тестам полноценного прототипа, которые планировалось начать до конца года. Видимо, прошедший пуск является первым для данного этапа. Ранее в рамках испытаний было проведено 12 пусков, из которых девять оказались неудачными.

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.