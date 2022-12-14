США решили "придержать" оружие для Украины на случай войны с Россией

FP: Пентагон прорабатывает планы на случай войны с Россией

Между Пентагоном и Конгрессом США возник конфликт, пишет FP. Из-за поддержки Украины склады с боеприпасами пустеют, что никак не входит в планы, включающие "гипотетическую войну" с Россией. Однако Конгресс игнорирует эти опасения и продолжает настаивать на помощи Киеву.

Джек Детч (Jack Detsch)

"Мы рассматриваем ситуацию относительно реальности, которой больше не существует", — сказал один помощник конгрессмена США.

В настоящее время Министерство обороны США испытывает на себе давление конгресса, который пытается заставить его изменить требования к объему вооружений, необходимых на случай гипотетической войны между НАТО и Россией. Конгресс хочет, чтобы Соединенные Штаты отправляли на Украину больше оружия, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом дебатов.

Чиновники Министерства обороны и высокопоставленные офицеры вооруженных сил США неоднократно говорили конгрессменам и их помощникам, что действующие нормативы запасов оружия на складах согласно оперативным планам Пентагона — к примеру, на случай возможной войны между НАТО и Россией, включающей военное столкновение в Сувалкском коридоре, — не дают Соединенным Штатам возможности отправлять больше оружия на Украину.

Этот довод впервые прозвучал в ответ на вопросы о том, почему администрация Байдена не отправляет Украине тактические ракеты ATACMS — американские управляемые ракеты, которые позволили бы украинской армии наносить удары по целям внутри России на расстоянии до 300 километров от линии фронта. Но в интервью Foreign Policy помощники конгрессменов рассказали, что, по словам чиновников Пентагона и ВС США, замедление темпов оказания военной помощи Украине в последние несколько месяцев обусловлено именно требованиями к объему запасов вооружений, которые прописаны в оперативных планах Министерства обороны.

"Эти требования касаются широкого спектра вооружений, включая "Стингеры", "Джавелины", а также 155-миллиметровые снаряды GMLRS, — сказал один помощник конгрессмена, попросивший сохранить его имя в тайне. — Именно это служит одной из основных причин замедления темпов оказания помощи".

Конгресс испытывает заметную досаду в связи с возможными помехами в деле оказания поддержки Украине. В пятницу администрация Байдена объявила, что она планирует отправить Киеву очередную порцию американской военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, — это самый скромный пакет с момента начала российской спецоперации. Некоторые представители конгресса обеспокоены, что недавние пакеты военной помощи — в центре которых была отправка артиллерийских снарядов, зенитных систем и зимнего обмундирования, — были оторваны от реальности и что их недостаточно для того, чтобы помочь Украине одержать победу в конфликте. Со стороны Капитолийского холма в адрес администрации также звучит критика в связи с опасениями Белого дома, что отправка таких систем большой дальности, как ATACMS, будет расценена Россией как провокация и может повлечь за собой эскалацию.

Согласно законам США, глава Пентагона, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley) должен регулярно передавать конгрессу нормативы по запасам на военных складах по каждому оперативному плану Пентагона (так называемому OPLAN). Большинство боеприпасов, которые Пентагон сейчас отправляет на Украину — в том числе стандартные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты многоствольной пусковой установки, — предназначены для гипотетических конфликтов с Россией или Северной Кореей.

Однако отсутствие изменений в оперативных планах после начала российской спецоперации на Украине вызывает досаду у конгрессменов и их помощников, которые требуют, чтобы еще больше оружия, предназначенного для гипотетической войны с Россией, отправлялось на Украину, которая сейчас как раз находится в состоянии реального военного конфликта с Москвой. Поскольку с лета темпы оказания военной помощи Киеву снизились, на Капитолийском холме все чаще звучат опасения, что Соединенные Штаты придерживают оружие для возможного общеевропейского военного конфликта, к которому Россия, вероятно, не готова, тогда как украинские войска уже сейчас ослабляют позиции русских на поле боя.

"OPLAN касательно России остается неизменным вот уже десять лет, — сказал источник из конгресса, попросивший сохранить его имя в тайне. — Мы так и не внесли в него изменения с учетом того факта, что украинцы фактически уже нейтрализовали российскую армию. То есть сейчас мы действуем в соответствии с планом, в котором российская армия фигурирует в том ее виде, в каком она была год или два года назад".

Последние несколько недель у обеих сторон конфликта постепенно заканчиваются боеприпасы. Украина жалуется на острую нехватку артиллерийских снарядов и зенитных орудий, а Россия обращается к Ирану и Северной Корее с просьбами помочь ей пополнить запасы ракет и артиллерийских орудий.

Но, хотя высокопоставленные чиновники Пентагона и вооруженных сил США предупреждают об истощении запасов оружия, конгрессмены утверждают, что это оружие напрасно остается на складах. Они настаивают, что проблема заключается вовсе не в скудеющих запасах, а в неспособности Соединенных Штатов достаточно быстро пополнять склады оружием взамен того, которое отправляется на Украину.

"Довольно странно, что все эти люди сейчас обеспокоены объемом наших запасов, потому что мы практически никогда целиком не выполняли нормативы по запасам любых снарядов, и никого это не волновало, — сказал один помощник конгрессмена. — Если мы пересмотрим требования касательно оружия, предназначенного для гипотетической войны с Россией, мы будем чувствовать себя вполне комфортно. Мне трудно представить себе, как мы можем еще глубже в это погрузиться, с учетом тех последствий, которые мы наблюдаем сейчас".

Ответ администрации Байдена на вопрос о том, почему она не может внести изменения в оперативные планы, не удовлетворил ее критиков на Капитолийском холме. "Ее ответ касательно того, почему они не меняют оперативные планы, оказался совершенно неубедительным. По сути, он сводился к "это трудно"", — пояснил источник.

Тем не менее, развернувшаяся внутри Вашингтона борьба служит отражением давних споров между Капитолийским холмом и Белым домом, которые уходят своими корнями в эпоху администрации Обамы, когда после аннексии Крыма Россией американские чиновники отказались отправить Украине летальное оружие, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Хотя администрация Байдена отправляет Киеву беспрецедентные объемы оружия, зачастую она делает это лишь после напряженных дискуссий по поводу потенциального воздействия этой военной помощи на расчеты России. Это сильно огорчает некоторых представителей Вашингтона, которых беспокоит, что команда президента Байдена опасается последствий победы Украины.

Министерство обороны США отказалось дать детальные комментарии относительно объемов боеприпасов на складах и своих дискуссий с Капитолийским холмом. Официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн (Garron Garn) заявил в интервью Foreign Policy, что ведомство не допустит, чтобы в результате оказания поддержки Украине объемы запасов "опустились ниже нормативов оперативной готовности".

"Выбирая те или иные системы, Министерство обороны принимает во внимание то, какое воздействие на нашу оперативную готовность окажет уменьшение количества того или иного вооружения на складах, — пояснил Гарн. — Мы работаем над пополнением запасов Соединенных Штатов, а также истощенных запасов наших союзников и партнеров".

По мнению западных чиновников, России потребуется примерно пять лет для того, чтобы восстановить ее наземные войска и запасы оружия с учетом жестких западных санкций и механизмов экспортного контроля, которые позволили перекрыть поставки в Россию компьютерных чипов и различных деталей для управляемых ракет и теперь вынуждают Москву обращаться к Ирану и Северной Корее за помощью в пополнении запасов оружия.

Но бывшие американские чиновники, которые были удивлены военной победой России в Грузии в 2008 году, а также молниеносной аннексией Крыма в 2014-м, обеспокоены тем, что сейчас Москву слишком рано сбрасывают со счетов.

"Я опасаюсь, что это может послужить сигналом для наших союзников — сигналом о том, что они тоже могут это делать, — сказал Джим Таунсенд (Jim Townsend), бывший помощник заместителя министра обороны США. — У наших союзников нет таких требований к объемам запасов оружия на складах. Ведь они могут рассудить так: "Посмотрите, Соединенные Штаты делают это. Значит, нам тоже следует так поступить". И тогда мы сами себя подставим, потому что, как мы знаем, Россия всегда возвращается".

Эти споры внутри Вашингтона разворачиваются на фоне усилий Пентагона и конгресса по согласованию финальных элементов новой сделки, которая позволит американским производственным линиям работать на полную мощность. На этой неделе издание Defense News сообщило, что сухопутные войска США настаивают на существенном наращивании производства 155-мм артиллерийских снарядов натовского стандарта в ближайшие три года: они хотят, чтобы к 2025 году объемы производства снарядов достигли 40 тысяч единиц в месяц. Между тем почти 60% запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине на сумму в 38 миллиардов долларов пойдут на отправку дополнительного военного оборудования Киеву и пополнение запасов Пентагона.

По словам Милли, Министерство обороны уже начало вносить поправки в расчеты рисков для запасов оружия. "Мы полагаем, что мы уменьшили их до приемлемого уровня таким образом, чтобы поддерживать устойчивый поток оружия на Украину", — отметил он во вторник.

Но, хотя производственные линии снова начинают работать, многие в Вашингтоне встревожены тем, что Украина слишком быстро расходует боеприпасы в борьбе с российскими войсками.

"Есть опасения касательно темпов расхода, — сказал Таунсенд. — Нам станет еще труднее обеспечивать украинцев боеприпасами, если они будут прожигать их и думать, что у нас еще вагон и маленькая тележка. Это совсем не так".

Аргументы Пентагона касательно того, что Соединенным Штатам может потребоваться больше оружия для ведения других конфликтов, прозвучали в тот момент, когда изоляция генерала Милли внутри администрации Байдена усиливается из-за его призывов к переговорам между Украиной и Россией, о чем ранее написало издание The New York Times.

Некоторые бывшие чиновники считают, что аргументы о том, что помощь Украине может негативно сказаться на выполнении требований к объемам запасов оружия для других гипотетических конфликтов, лишены убедительности, поскольку долгое время администрации не обращали внимания на острую нехватку отдельных боеприпасов и систем. "Это как спорить о центах, когда перед вами лежат 100-долларовые банкноты, — сказал Джеб Наданер (Jeb Nadaner), бывший помощник заместителя министра обороны США по промышленной политике. — Если вдруг произойдет провал того или иного оперативного плана, будет очень трудно сказать, что основной причиной дефицита стала именно отправка конкретного вида боеприпасов на Украину".

Конгрессмены жалуются, что пакеты американской военной помощи Украине становятся все более оторванными от реальности на местах. Каждые пару недель в Киев направляется в среднем по 400 миллионов долларов — это намного меньше тех объемов, которые Соединенные Штаты предоставляли летом, когда они начали отправлять на Украину высокомобильные реактивные системы залпового огня.

"На самом деле администрация просто не хочет действовать на Украине быстрее, — сказал один источник. — Для всех нас это уже очевидно".