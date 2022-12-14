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РИА Новости

Лукашенко поручил организовать проверку боеготовности белорусской армии

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Белорусские спецназовцы на учениях. Архивное фото
Белорусские спецназовцы на учениях. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минобороны Белоруссии: в вооруженных силах началась внезапная проверка боеготовности

МОСКВА, 13 декабря/ Радио Sputnik. В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности армии, сообщило Минобороны республики.

"По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В рамках проверки войска выдвинутся в назначенные районы, наведут переправы через Неман и Березину, добавили в министерстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что НАТО пожаловалось на "небезопасные маневры" российских самолетов в небе над Балтикой.

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Страны
Белоруссия
Проекты
NATO
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