Страны G7 договорились покрывать неотложные потребности Киева в военной технике

ЦАМТО, 13 декабря. Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.

"Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны", – заявили авторы документа.