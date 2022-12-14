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ЦАМТО

Страны G7 договорились покрывать неотложные потребности Киева в военной технике

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Украинские военные на БМП
Украинские военные на БМП.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

ЦАМТО, 13 декабря. Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.

"Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны", – заявили авторы документа.

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Страны
Германия
Украина
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