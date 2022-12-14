Франция поставила Украине шесть буксируемых гаубиц TRF1

ЦАМТО, 13 декабря. Франция поставила Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Ouest France со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Министерства обороны Франции, на Украину "уже доставлено большое количество военно-технического оборудования, охватывающего весь спектр потребностей ВСУ".

Речь идет о военном снаряжении, противотанковом и зенитном вооружении, а также "шести 155-мм буксируемых гаубицах TRF1, 18 артиллерийских установках CAESAR, двух системах Crotale, а также бронетранспортерах и реактивных системах залпового огня.

Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время передаст Киеву еще шесть гаубиц CAESAR, а также радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ передавали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.