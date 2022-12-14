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В России рассказали о проблемах европейского ВПК из-за Украины

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Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) испытывает проблемы из-за конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, в Евросоюзе были не готовы поставлять Украине технику собственного производства. «Они планировали ограничиться советской техникой и боеприпасами, но быстро исчерпали эти запасы и начали передавать оружие НАТО. Причем существенная часть поставок включала в себя списанные образцы», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что европейский ВПК не может быстро восполнять запасы техники, поставленной Украине. «Проблема не только в том, что европейские запасы вооружений на исходе, но и в том, что местный ВПК не может их восполнить. Если еще в 90-е и нулевые европейская военная промышленность соревновалась с американской, то сейчас она существенно сдала позиции», — уточнил специалист.

По его данным, не вся техника, имеющаяся на вооружении стран Евросоюза, готова к боевым действиям. В частности, эксперт заметил, что только 45 процентов немецких танков Leopard II готовы к ним, тогда как остальным необходим ремонт.

В феврале 2020 года издание Breaking Defense заметило, что возведенные во время холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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